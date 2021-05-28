Кудерметова сыграет с американкой Анисимовой в первом раунде на «Ролан Гаррос»

Уроженка Казани 24-летняя Вероника Кудерметова в воскресенье, 30 мая, стартует на теннисном турнире «Ролан Гаррос». В первом раунде соревнований из серии «Большого Шлема» 30-я ракетка мира сыграет с американкой российского происхождения Амандой Анисимовой.

19-летняя Анисимова занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2017 году в возрасте 15 лет эта теннисистка стала самой юной участницей основной сетки на «Ролан Гарросе» с 2005 года.



В апреле 2019 года Анисимова выиграла свой первый турнир WTA, победив в финале соревнований в Боготе (Колумбия) с призовым фондом 250 тыс. долларов.

Победитель противостояния Кудерметова – Анисимова во втором раунде «Ролан Гарроса» сыграет с сильнейшей тенниситской из пары Мария Боузкова (Чехия) – Катерина Синякова (Чехия).