Кудерметова стала заслуженным мастером спорта

Теннисистке Веронике Кудерметовой присвоено звание заслуженного мастера спорта России, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе 25-летняя уроженка Казани Кудерметова дошла до финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле, где в матче за титул уступила соотечественнице Анастасии Потаповой со счетом 3:6, 1:6. В нынешнем сезоне Кудерметова трижды доходила до финалов турниров WTA, но не смогла одержать побед в решающих матчах.

За свою карьеру, а теннисом старшая дочь чемпиона России 1998 года в составе родного казанского «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова занимается с 8 лет, заработала 3 636 268 долларов. В апреле нынешнего года Вероника Эдуардовна поднялась в рейтинге WTA на 22-е место.

Примечательно, что ее отец, чемпион России и в «Ак Барсе», и в «Металлурге» (Магнитогорск), завершил свою хоккейную карьеру лишь мастером спорта.