Кудерметова с победы стартовала на турнире в США

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла Крейчикову из Чехии в первом круге турнира WTA 1000 в Цинциннати. Матч продолжался 1 час 44 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:3.

На счету 20-й ракетки мира, уроженки Казани Кудерметовой 3 подачи на вылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. На счету 19-й ракетки мира Крейчиковой — 6 эйсов, 2 двойные и 2 релизованных брейк-пойнта из 2.

Во втором круге турнира в Цинциннати 25-летняя россиянка сыграет с испанкой Паулой Бадосой.