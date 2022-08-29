Кудерметова с победы стартовала на чемпионате США

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова обыграла представительницу Хорватии Донну Векич в первом круге турнира US Open в Нью-Йорке за один час и 33 минуты со счетом 7:5, 6:3.

Результат логичен: Вероника посеяна на открытом чемпионате США 18-й, Векич — 84-й. Двадцатипятилетняя Кудерметова сделала 8 подач навылет и реализовала 2 брейк-пойнта из 8. На счету Векич — 2 эйса и 4 двойные ошибки.

В следующем круге Кудерметова сыграет со спортсменкой, которая победит в паре Коко Вандевеге (США) — Марина Заневская (Бельгия).

Нью-Йорк (США). Турнир «Большого шлема» US Open. Общий призовой фонд 60 102 000 долларов. Открытые корты, хард. Женщины. Одиночный разряд. Первый круг.

Вероника Кудерметова (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — 7:5, 6:3.