Кудерметова проиграла в первом туре теннисного турнира в Риме

Российская теннесистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова проиграла в первом туре турнира в Риме.

Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира в Риме. В первом круге она проиграла Александре Соснович из Белоруссии со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 1:6. Игра продолжалась 2 часа 13 минут. В следующем раунде Соснович сыграет с Паулой Бадосой из Испании.

Рим. Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia. Призовой фонд 2 527 250 долларов. Открытые корты, грунт. Одиночный разряд.

Александра Соснович (Белоруссия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:1