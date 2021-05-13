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Ру Тат
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13 мая 2021  14:28
Сергей Гаврилов

Кудерметова проиграла первой ракетке мира

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Сегодня уроженка Казани, российская теннисистка Вероника Кудерметова вылетела из турнира WTA в Риме, столице Италии. В матче третьего круга Кудерметова уступила австралийке Эшли Барти — 3:6, 3:6. Именно Барти на данный момент возглавляет женский рейтинг WTA.

Эшли Барти (Австралия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:3.

В четвертьфинале Барти сыграет с американкой Кори Гауфф, которая выбила с турнира Арину Соболенко из Беларуси.

Призовой фонд римского турнира составляет 1 835 490 долларов. Теннисисты соревнуются на открытых грунтовых кортах.

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