Кудерметова пробилась в четвертьфинал парного турнира в Цинциннати

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс в 1/8 финала парного турнира в Цинциннати (США) обыграли чешку Марию Боузкову и немку Лауру Зигемунд.

Матч продолжался 2 часа 4 минуты и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Кудерметова и Мертенс сделали 2 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовали 3 брейк-пойнта из 6. Уроженка Казани Кудерметова в последние годы очень удачно выступает в паре с Мертенс, доходя до финалов крупных турниров. Вот и в Цинциннати эта пара была посеяна под первым номером.

В четвертьфинале турнира Кудерметова и Мертенс встретятся с победительницами матча Ирина Бегу/Мартина Тревизан (Румыния/Италия) — Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос (Канада/Мексика).