Женская теннисная ассоциация 26 апреля опубликовала обновленный рейтинг, в котором уроженка Казани Вероника Кудерметова улучшила свой показатель.
Топ опубликован на официальном сайте WTA. Российская теннисистка Вероника Кудерметова (2 140 баллов)поднялась в нем с 29-го на 28-е место. Улучшить показатели ей удалось потому, что она вышла в полуфинал турнира WTA в Стамбуле в одиночном разряде и в финал — в парном
Лидером рейтинга осталась австралийка Эшли Барти (9 655 очков). Второе место занимает японка Наоми Осака (7 800 очков). Замкнула тройку лидеров румынка Симона Халеп (7 050 очков).
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Кудерметова поднялась в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация 26 апреля опубликовала обновленный рейтинг, в котором уроженка Казани Вероника Кудерметова улучшила свой показатель.