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Спорт
21 февраля 2022  14:50
Cергей Гаврилов

Кудерметова поднялась на 25-е место рейтинга WTA

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Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг WTA. Уроженка Казани, российская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась сразу на шесть позиций.

Это рекордный показатель для старшей дочери известного казанского хоккеиста Эдуарда Кудерметова. Вероника теперь занимает 25-е место в женском теннисном рейтинге. Напомним, что на прошлой неделе Кудерметова дошла до финала турнира в столице ОАЭ Дохе.

Рейтинг WTA от 21 февраля

1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 8330 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 5563.
3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5003.
4 (5). Паула Бадоса (Испания) — 4429.
5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4347.
6 (8). Мария Саккари (Греция) — 4191.
7 (6). Анетт Контавейт (Эстония) — 4137.
8 (9). Ига Швентек (Польша) — 3936.
9 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3350.
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3065....
14 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2528...
25 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1880...

*В скобках указана позиция в рейтинге на прошлой неделе.

#вероника кудерметова
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