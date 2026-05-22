Кудерметова отреагировала на призывы об отстранении российских и белорусских теннисистов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не разделяет мнения некоторых международных федераций об отстранении россиян от соревнований не по спортивному принципу. Ранее в прессе появлялась информация о том, что правительство Великобритании планировало отстранить российских и белорусских теннисистов от Уимблдона.

«Что вы можете сказать – или хотя бы объяснить – тем, кто разделяет людей по национальности, цвету кожи или религии? Ответьте мне на этот вопрос. Слава богу, есть более разумные, интеллигентные и понимающие люди – и они не вмешиваются в политику», – цитирует Кудерметову Ubitennis.

В 2025 году Вероника Кудерметова стала победительницей Уимблдона и чемпионкой Итогового турнира WTA в женском парном разряде с бельгийкой Элисе Мертенс. Также дуэт вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, обыграв другую пару, Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, со счетом 6:4, 6:2.

В сезоне-2026 Вероника Кудерметова пока не принимает участия по причине травмы.