Кудерметова остановилась в шаге от финала в парном разряде на турнире в Берлине

Уроженка Казани Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Берлине. Выступая в парном разряде вместе с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой Кудерметова в полуфинале проиграла первой сеяной паре соревновани Николь Меликар (США) / Деми Схюрс (Голландия).

Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась за два сета: 7-5, 6-3 в пользу американо-голландского дуэта.

В финале победительницы этой игры встретятся с выигравшими в матче Азаренко/Соболенко (Белоруссия) – Фичман/Олмос (Канада/Мексика).

24-летняя Вероника Кудерметова – старшая дочь экс-нападающего «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова. Сейчас Вероника занимает 32-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде и 26-е – в парном.