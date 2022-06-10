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Спорт
10 июня 2022  16:34
Артур Халилуллов

Кудерметова обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе

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Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова обыграла швейцарскую спортсменку Белинду Бенчич в двух партия (6:4, 6:2).

Благодаря этой победе, Кудерметова вышла в полуфинальную стадию турнира в голландском городе Хертогенбосе.

Матч против швейцарки продлился 1 час 27 минут. В полуфинале Кудерметова сыграет с победителей четвертьфинальной игры между россиянкой Екатериной Александровой и американкой Кэти Макналли.

Призовой фонд турнира составляет сумму свыше 200 тысяч долларов.

#теннис #вероника кудерметова
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