Кудерметова обошлась без традиционных рукопожатий после поражения в Мексике

Фото: vk.com/kudermetova

Российская теннисистка, 26-я ракетка мира Вероника Кудерметова уступила Виктории Хименес-Касинцевой (123-й номер рейтинга) из Андорры во втором круге турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч завершился со счетом 4:6, 2:6.

После матча россиянка не пожала руку сопернице, ограничившись лишь тем, что поблагодарила судью, отвечающего за работу на вышке.

Кудерметова является двукратной обладательницей одиночных титулов WTA (также на ее счету девять побед в парном разряде). Кроме того, в парных разрядах она является победительницей на турнире Большого шлема (Уимблдон-2025) и Итогового турнира WTA (2022).

В ¼ финала турнира в Мексике Хименес-Касинцева встретится с американкой Ивой Йович.