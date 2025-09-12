news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 12 сентября 2025 13:54

Кудерметова обошлась без традиционных рукопожатий после поражения в Мексике

Читайте нас в
Телеграм
Кудерметова обошлась без традиционных рукопожатий после поражения в Мексике
Фото: vk.com/kudermetova

Российская теннисистка, 26-я ракетка мира Вероника Кудерметова уступила Виктории Хименес-Касинцевой (123-й номер рейтинга) из Андорры во втором круге турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч завершился со счетом 4:6, 2:6.

После матча россиянка не пожала руку сопернице, ограничившись лишь тем, что поблагодарила судью, отвечающего за работу на вышке.

Кудерметова является двукратной обладательницей одиночных титулов WTA (также на ее счету девять побед в парном разряде). Кроме того, в парных разрядах она является победительницей на турнире Большого шлема (Уимблдон-2025) и Итогового турнира WTA (2022).

В ¼ финала турнира в Мексике Хименес-Касинцева встретится с американкой Ивой Йович.

#вероника кудерметова #теннис #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

11 сентября 2025
Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

11 сентября 2025