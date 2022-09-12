Кудерметова обновила личный рекорд: казанская теннисистка поднялась на 13-е место в WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась на 13-ю строчку в обновленном мировом рейтинге WTA. Для спортсменки из Казани эта позиция в рейтинге женской теннисной ассоциации стала рекордной в карьере.

Стоит отметить, что прямо сейчас Кудерметова является второй ракеткой России, уступая лишь Дарье Касаткиной (11-е место).

Рейтинг WTA. Женщины.

1. Ига Швёнтек (Польша) – 10365 очков

2. Онс Жабер (Тунис) – 5090

3. Анетт Контавейт (Эстония) – 4300

4. Паула Бадоса (Испания) – 3980

5. Джессика Пегула (США) – 3501...

11. Дарья Касаткина (Россия) – 2895…

13. Вероника Кудерметова (Россия) – 2436

Кроме того, Кудерметова также поднялась на 10-ю строчку в чемпионской гонке WTA. Касаткина в данном рейтинге занимает седьмое место.