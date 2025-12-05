news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 5 декабря 2025 18:48

Кудерметова о своем выступлении в сезоне: Прогресс был очевиден

Читайте нас в
Телеграм
Кудерметова о своем выступлении в сезоне: Прогресс был очевиден
Фото: соцсети Вероники Кудерметовой

Уроженка Казани, 30-я ракетка мира Вероника Кудерметова оценила свои выступления в одиночном разряде в прошедшем сезоне.

«Нынешний год я начинала на 75-й строчке в рейтинге WTA. А закончила на 30-й. В принципе прогресс был очевиден. Для меня было важно, что произошло моё относительное возвращение в элиту тенниса по рейтингу. Потому что после того как я в 2022–2023 годах была в топ-10, ожидания от самой себя были гораздо больше. Тем самым себя передавила. Сейчас могу сказать, что обрела новую себя. И безумно рада — это для меня самая важная победа в прошедшем сезоне», – приводят слова Кудерметовой «Известия».

В этом году Вероника Кудерметова впервые в своей карьере выиграла титул «Большого шлема» в парном разряде. В ноябре пара Кудерметова – Мертенс (Элизе) во второй раз победили на Итоговом турнире WTA. Кроме того, Кудерметова закончила сезон на шестом месте в мировом рейтинге в дуэтах и вернулась в топ-30 мирового рейтинга в одиночном разряде.

#вероника кудерметова #теннис
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с чемпионами команды «КАМАЗ-мастер»

Рустам Минниханов встретился с чемпионами команды «КАМАЗ-мастер»

4 декабря 2025
Рустам Минниханов: Важно не только увеличить турпоток, но и создать условия для туристов

Рустам Минниханов: Важно не только увеличить турпоток, но и создать условия для туристов

5 декабря 2025