Кудерметова о поражении в 1/8 финала Кубка Кремля: Халеп была сильнее в ключевые моменты

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, уроженка Казани и дочь чемпиона России по хоккею 1998 года Эдуарда Кудерметова, прокомментировала поражение от румынки Симоны Халеп со счетом 1:6, 6:7 (4:7) в матче 1/8 финала Кубка Кремля, признав такой исход матча заслуженным.

«Я нащупала свою игру во втором сете. Если бы я смогла дожать ее во второй партии, то, наверное, у меня были бы шансы и в третьем», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба турнира.

«Но у нее (Халеп — прим. Т-и) больше опыта, она была сильнее меня в ключевые моменты и победила абсолютно заслуженно. Она добегала до моих укороченных из последних сил, я была близка. Но я отдаю ей должное, она сыграла потрясающе на тех мячах», — констатировала теннисистка.

Кудерметова также рассказала, что намерена сыграть за сборную России на Кубке Конфедерации. «Планирую выступить на Кубке Федерации за сборную России, это первый турнир, который в приоритете. А потом буду смотреть по ситуации — возможно, сыграю еще на турнире в Линце. Но это я буду уже смотреть по своему состоянию, насколько будет готов мой организм», — уточнила она.