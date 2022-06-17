Кудерметова о победе над Самсоновой: Я начала играть очень медленно

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала пресс-службе WTA победу над соотечественницей Людмилой Самсоновой во втором круге турнира WTA 500 в Берлине. Спортсменка признала свои ошибки в дебюте.

«Я начала играть очень медленно. Я давала ей много шансов и стала много ошибаться. На таких покрытиях (трава) нужно играть агрессивно. Если ты начнешь медлить, то проиграешь. В третьем сете я стала больше подавать вглубь корта. Когда у меня появлялись хорошие моменты, я начинала играть агрессивнее», — приводит слова россиянки WTA.

Уроженка Казани обыграла Самсонову со счетом 2:1 (6:4, 6:7, 6:1). Матч продлился два часа и девять минут.