Кудерметова не вышла в четвертый круг турнира в США

Российская теннисистка, уроженка Казани, дочь чемпиона России по хоккею Эдуарда Кудерметова, Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В матче третьего раунда соревнований Кудерметова потерпела поражение от второй ракетки турнира Иги Свёнтек из Польши со счётом 1:6, 0:6. Встреча продолжалась 54 минуты. Кудерметова один раз подала навылет. Допустила две двойные ошибки и не имела ни одного шанса взять подачу соперницы.

Свёнтек выполнила пять эйсов, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. Счёт в личном противостоянии Кудерметовой и Свёнтек в официальных матчах стал 2 — 0 в пользу полячки. Год назад последняя также в США с тем же счетом обыграла Веронику.

За выход в четвертьфинал Свёнтек сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой из Казахстана и представительницей Латвии Еленой Остапенко.