Кудерметова не вышла в четвертьфинал парного разряда «Ролан Гаррос»

В понедельник, 30 мая, в Париже состоялись матчи четвертого круга турнира «Ролан Гаррос» в парном разряде. В женском турнире российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова и бельгийка Элиза Мертенс встретились с китайской парой Ифань Сюй – Чжаосюань Ян. Со счетом 2-1 по сетам победил китайский дуэт.

Первый сет выиграли китайские спортсменки 6:4, второй остался за Вероникой и Элизой 6:2, решающим стал третий сет, который со счетом 6:3 выиграли китайские теннисистки, вышедшие таким образом в 1\4 финала. Четвертьфинальный поединок состоится 1 июня. Напомним, что сегодня старшая дочь чемпиона России по хоккею 1998 года в рядах родного «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова вышла в четвертьфинал в одиночном разряде.

Париж (Франция). Турнир «Большого шлема» Roland Garros. Общий призовой фонд 43,600,000 евро. Открытые корты, грунт. Женщины. Парный разряд. Четвертый круг.