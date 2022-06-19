Кудерметова не сыграет на турнире в Германии из-за травмы

Российская теннисиста из Казани Вероника Кудерметова снялась с турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге. Об этом сообщает Twitter-аккаунт турнира.

Причиной послужила травма поясницы старшей дочери чемпиона России по хоккею 1998 года в рядах родного «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова. В основной сетке турнира ее заменит япока Мисаки Дои.

Ранее на нынешней неделе Кудерметова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в четвертьфинале турнира WTA в столице Германии Берлине. Не исключено, что именно травма помешала Веронике выйти в полуфинал.

Напомним, 25-летняя россиянка занимает 24-е место в рейтинге WTA. Турнир в Бад-Хомбурге пройдет с 19 по 25 июня.