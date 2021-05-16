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Ру Тат
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16 мая 2021  09:39
Тимур Касимов

Кудерметова не смогла выйти в полуфинал турнира в Риме в парном разряде

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Вероника Кудерметова в дуэте с американской теннисисткой Кори Гауфф уступила в четвертьфинале турнира в Риме мексиканско-канадской паре Шэрон Фичмен – Джулиана Олмос. 

Кудерметова и Гауфф легко выиграли первый сет – 6-1. Вторая партия прошла в упорной борьбе и после ничейного счета 6-6 на тай-брейке сильнее оказались соперницы (2-7).

1-1 после двух сетов и исход матча решился в решающей партии, которая в парных турнирах играется как тай-брейк до 10 очков. В итоге пара Фичмен-Олмос оказалась удачливее, выиграв сет (6-10) и матч (1-2).

В полуфинале турнира Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом 1,8 млн долларов, Шэрон Фичмен и Джулиана Олмос сыграют с японской парой Эна Сибахара – Сюко Аояма.

теннис вероника кудерметова
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