16 апреля 2026

Кудашов рассказал о переменах, которые произойдут в «Автомобилисте»

Фото: dynamo.ru

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов поделился мыслями относительно будущего своей команды в следующем сезоне.

«Однозначно. Надо признать, что всё равно будет новая команда, надеюсь, что с новой философией, с новым составом», – сказал Кудашов в ролике клубной пресс‑службы.

7 апреля Николай Заварухин был отправлен в отставку с поста главного тренера екатеринбургского клуба после вылета от «Салавата Юлаева» (4-2 в серии) в рамках розыгрыша Кубка Гагарина. На его место был назначен Алексей Кудашов.

Контракт между Алексеем Кудашовым и «Автомобилистом» рассчитан на два сезона. ранее 54-летний специалист ранее тренировал такие клубы КХЛ как ярославский «Локомотив», питерское СКА и столичное «Динамо», а также работал в сборной России.

В Татарстане завершается этап строительства дублера трассы Казань – Оренбург

