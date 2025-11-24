Кудашов о Ротенберге: Роман Борисович не лез в мою работу

Фото: dynamo.ru

Экс-наставник «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал взаимодействие с членом совета директоров Романом Ротенбергом во время работы в московском клубе.

«Как я общался и взаимодействовал с Романом Ротенбергом? Я с ним за это время общался два раза. Роман Борисович не лез в мою работу, не оказывал никакого давления», – сказал Кудашов «Чемпионату».

Роман Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо» в июле 2025 года.

Напомним, Алексей Кудашов покинул пост главного тренера московского клуба 17 ноября.

По итогам 28 игр московское «Динамо» находится на 5-м месте с 34 очками зоны «Запад» турнирной таблицы КХЛ.