«Кудашево за Победу»: в Бугульминском районе сплели 500 масксетей для бойцов СВО

Волонтерское движение «Кудашево за Победу» в Бугульминском районе было создано 6 июля 2023 года. За это время оно объединило десятки неравнодушных людей, для которых помощь бойцам стала делом совести и личной ответственности.

Основное направление работы – плетение маскировочных сетей. Каждая нить здесь превращается в защиту для тех, кто находится на передовой. Однако этим помощь не ограничивается. Волонтеры вяжут теплые носки и мочалки, формируют посылки с гигиеническими наборами, сладостями и необходимыми лекарствами для военнослужащих.

За время работы движения была оказана и крупная материальная помощь. Для отправки в зону СВО на базу ООО НПП «ГКС» волонтеры приобрели и передали 100 листов ОСБ-плит.

К Новому году были подготовлены индивидуальные посылки для одного мотострелкового взвода. В них вошли маскировочные сети, теплые вязаные носки, футболки, полотенца, влажные салфетки, туалетные принадлежности, питьевая вода, лимонад, чай и сладости.

«Все то, что мы делаем, – не по указу, а по зову сердца. Это было бы невозможно без удивительных, отзывчивых и щедрых жителей Кудашево. Именно земляки – тот самый прочный фундамент и источник нашей силы. Их финансовая поддержка, неравнодушие и готовность помочь превращают наши общие усилия в мощный поток добра, доходящий до наших бойцов», – говорят участники движения.

За 2,5 года существования группы удалось собрать более 1 миллиона рублей. Волонтеры благодарят за материальную помощь директора сельскохозяйственного ООО имени М. Джалиля Хариса Ахметгараева и директора ООО НПП «ГКС» Альберта Каримова.

За это время было сплетено 490 маскировочных сетей различных размеров общей площадью 4260 квадратных метров. Значительное количество вещей также передано в госпитали для раненых бойцов.

«Мы не ждем признания. Мы просто шьем, вяжем, плетем – по кирпичику, по ниточке – нашу общую Победу. И пока в сердцах наших односельчан и земляков горит этот огонь, нить добра не оборвется», – говорят волонтеры.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.