Куда звонят татарстанцы: МегаФон назвал популярные страны международных разговоров

Татарстанцы стали чаще звонить за рубеж. Летом жители республики провели за разговорами с собеседниками из-за границы на 40% больше времени, чем за аналогичный период 2020 года. По количеству минут международных вызовов Татарстан занял вторую строчку топ-3 регионов Поволжья.

Вероятно, потребность звонить друзьям и родственникам в другие страны выросла из-за снижения туристических ограничений в этом году и увеличения миграционных потоков.

Больше всего татарстанцы звонили в Таджикистан (50% от всех разговоров), Узбекистан (40%), Туркменистан (2%), на Украину (1,7%) и в Казахстан (1,6%). Средняя продолжительность беседы с этими странами составила около 4 минуты. Меньше всего жители региона общались со знакомыми из ЮАР, Руанды и Бахрейна. Такие цифры получили аналитики оператора, изучив с помощью BigData обезличенные данные по международным звонкам.

Количество входящих зарубежных вызовов в Татарстан значительно уменьшилось — летом иностранные друзья звонили на телефонные номера республики в четыре раза реже, чем за тот же период 2020 года.

Если татарстанцы звонили в основном в страны СНГ, то принимали звонки они из разных уголков мира. В топ-5 по количеству входящих международных вызовов вошли Индия, Пакистан, США, Германия, Турция. Почти 45% всех входящих интернациональных звонков были из этих стран.