Адвокат объяснила, куда жаловаться на неубранный подъезд

За наведение порядка в подъезде отвечает управляющая компания. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказала почетный адвокат России Людмила Айвар.

По ее словам, УК нанимает сотрудников или привлекает клининговые службы, а расходы финансируются из средств, собранных с жильцов. Эти платежи также покрывают уборку внутридомовой и придомовой территории — дворов и прилегающих участков.

«Есть специальный график, который устанавливает, что нужно проветривать, подметать, мыть. Все технологически разработано», — пояснила Айвар.

Если порядок не соблюдается, жильцы вправе обращаться в управляющую компанию. Адвокат рекомендует звонить в единую справочную службу города — такие есть во всех крупных населенных пунктах, включая Казань.

«Мы звоним в эту единую справочную службу и говорим: "Здравствуйте, потекла батарея, разбито окно или не убран подъезд". Заявка фиксируется органами власти и передается в управляющую компанию либо ЖЭК, в зависимости от того, кто обслуживает дом», — рассказала Айвар.

Она подчеркнула, что для каждой заявки установлены сроки исполнения, в течение которых нарушения должны быть устранены.