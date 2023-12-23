Куда улетел аист: демографическая ситуация заявляет о себе все громче

Для сохранения статус-кво в численности населения стране необходимо иметь 13-14 новорожденных на тысячу жителей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Своя рубашка ближе к телу

«Отрицательная динамика», «негативный тренд», «вызывающее озабоченность положение», «долговременный кризис», «вызов обществу», «дамоклов меч, нависший над страной» – все это о таком знаковом явлении, как демографическая ситуация, которая в последнее время в нашей стране смещается все ближе к центру общественного внимания. Настроения тревожности добавляют эксперты-демографы. Ни один из них не говорит об этой проблеме в тональности оптимизма. И демографическая статистика на их стороне. Для сохранения статус-кво в численности населения стране необходимо иметь 13-14 новорожденных на тысячу жителей. Чтобы увеличивать его – от 17 младенцев и выше. Сегодня в России их появляется на свет 9-10. То есть естественный прирост с задачей увеличения численности населения, увы, не справляется.

Можно, конечно, попытаться утешить себя тем, что в развитых странах положение не лучше – тенденция снижения рождаемости и там очень остра. Но нашей державе, раскинувшейся на восьмой части земной суши, своя рубашка как-то ближе к телу.

Уровень рождаемости в стране волнообразный – то поднимается, то опускается Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дополнительно поддержать семьи

В поле зрения держит демографический вопрос Президент РФ Владимир Путин. В августе на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам он оценил демографическую ситуацию в стране как сложную, однако отметил, что в отдельные месяцы нынешнего года уровень рождаемости был выше, чем в прошлом году. 18 декабря во время встречи с победителями и наставниками чемпионата профмастерства глава государства заявил, что демографическая волна в России пойдет вверх через три года. Уровень рождаемости в стране волнообразный – то поднимается, то опускается. «Где-то через тройку лет у нас волна пойдет опять вверх», – высказал он уверенность.

Констатируя непростую ситуацию, Владимир Путин одновременно обозначил задачу «дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности». По его словам, Россия сегодня в полной мере столкнулась с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий.

Владимир Путин обозначил задачу «дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

От чего пал Древний Рим

Да, история имеет свойство напоминать о себе. И не всегда вдохновляющими примерами. Взять ту же демографию. Не хотелось бы проводить параллели, но вот говорящий исторический факт в тему. В Древнем Риме в период его расцвета очень заботились о сбережении населения. Многодетность наряду с воинским умением входила в базовое понятие virtus – доблесть, самоотверженность во имя государства. Это было важной основой римской морали и национального самосознания. Что и позволило изначально малолюдному племени латинов создать к рубежу второго-первого веков до н.э. сильнейшее государство и город с полуторамиллионным населением.

Регресс же римского общества начался как раз с уменьшения населения. Опасность осознали, но поздно. Не помогли специальные законы. Бездетность, например, приводила к поражению в некоторых правах. Такие римляне не могли получить наследство. Не решило проблему и включение в состав граждан всех желающих. В армии в IV веке н.э. служили уже не только римляне, но и германцы, кельты, иберы, арабы – все подряд. И вот век спустя, в 476 году, Рим пал!

Много разговоров в последнее время о запрещении абортов. Поднялась новая высокая волна борьбы с ними Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Общество осознает остроту момента

Прошли века, а проблема народонаселения для многих государств, как видим, актуальна и ныне. Запад решает ее во многом за счет мигрантов. И сталкивается при этом с болезненными социальными трудностями. Мигранты есть и в России. Но делать ставку только на них, согласитесь, не выход.

Много разговоров в последнее время о запрещении абортов. Поднялась новая высокая волна борьбы с ними. Кто-то видит как раз здесь решение демографического вопроса. Но опять-таки история доказывает: это самообман. Подобные запреты во многих странах в разное время приводили к увеличению рождаемости, но лишь на короткий срок. Потом все возвращалось на круги своя – рождаемость падала. С другой стороны, вырастали число подпольных операций, смертность среди женщин, социальная напряженность в обществе.

Упомянем и еще об одной дискуссионной проблеме: нужен ли нашей стране закон о запрете пропаганды чайлдфри (бездетности). Мнения тут разные, но важно то, что российское общество осознает остроту демографического момента, активно обсуждает эти вопросы.

Интенсивность рождаемости хотя и остается на невысоком уровне – 1,42 (надо не менее двух), однако выше, чем в конце 90-х годов Фото: © «Татар-информ»

Результаты скромные, но они есть

Прирост населения государство старается обеспечить сегодня прежде всего за счет социальных мер поощрения репродуктивных настроений. И созданная система поддержки будущих и уже состоявшихся мам, семей с детьми достаточно действенна. Объем выделяемых на нее средств постоянно растет. Расходы «детского бюджета» в 2024 году составят 3 триллиона рублей – на 0,2 трлн больше, чем в уходящем году. Среди наиболее крупных мер – выплата ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, в новом году на это будет направлено 1,34 трлн рублей. 495,7 млрд выделено на материнский капитал, 265,6 млрд – на субсидии финансовым институтам «Дом.РФ» в связи со льготными ипотечными программами.

Что характерно: все эти меры разрабатываются и принимаются не только для того, чтобы «затыкать дыры», но и с прицелом на будущее. С сентября этого года в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях обкатывается проект по дополнительной поддержке рождаемости. Его цель – отработать подходы по устранению причин, ограничивающих граждан в желании иметь детей, а также другие меры поддержки, конкретные предложения по сохранению здоровья женщин. В случае успеха опыт будет транслирован на другие регионы.

Дают ли искомый результат все эти, прямо скажем, финансово очень затратные усилия (не забудем: идет специальная военная операция)? Да, интенсивность рождаемости (среднее число появившихся на свет младенцев на одну женщину детородного возраста) хотя и остается на невысоком уровне – 1,42 (надо не менее двух), однако выше, чем в конце 90-х годов, когда в этом отношении страна достигла дна: тогда это число составляло 1,2.

Пока многодетная семья воспринимается у нас скорее как какое-то исключение из правил, аномалия, даже причуда Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Деньги все не решают

«Уровень рождаемости – прямое следствие денежных вливаний, особенно если речь идет о двух и трех детях», – подтверждает эффективность монетарной демографической политики эксперт в этой области Алексей Ракша. Но не все здесь так однозначно, как кажется. Деньги – фактор, конечно, важный, но, кажется, все-таки не главный. «От денежных стимулов решение о рождении ребенка зависит на 30 процентов», – убеждена в свою очередь заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина.

И такое утверждение имеет право на жизнь. Почему, например, во вполне благополучных Германии и Франции так называемый суммарный коэффициент рождаемости – 1,3-1,4 – один из самых низких на европейском континенте (вообще прогнозируется, что к 2100 году 32 из 48 европейских стран уменьшат свое население), а в не очень богатой Индии – 2,2 и в совсем небогатом Нигере – 8,0 (наиболее высокий в мире показатель. Самый низкий в опять-таки небедной Южной Корее – 0,71)? В то же время заметим, что в Индии 98 процентов населения придерживаются религиозного сознания. В Германии и Франции таких намного меньше.

Секретарь международного Гиппократовского форума Инна Ямбулатова усматривает в связи с этим прямую связь между религиозностью населения и уровнем рождаемости. Отсутствие у людей сакрального понимания многодетности она считает основной причиной демографического провала. Можно в этом и посомневаться, но то, что одновременно с действенным материальным стимулированием рождаемости в стране нужно создавать мощную и реальную, а не только декларируемую систему сохранения традиционных семейных ценностей, повышения авторитета женщины-матери, пропаганды многодетности и т.д., это очевидно.

Пока же многодетная семья воспринимается у нас скорее как какое-то исключение из правил, аномалия, даже причуда, и априори подразумевается, что такая семья материально малообеспеченная, «проблемная». А неработающая женщина, которая посвятила себя воспитанию детей, – это неудачница, обделившая себя радостями жизни, бездельница, нарожавшая отпрысков, чтобы только получать деньги от государства. Уж не говорю про мнения о матери-одиночке, решившейся родить без мужа…

И в связи с этим еще одна морально-этическая проблема, заявившая о себе в постсоветские годы. Это доминирующая среди нынешней молодежи установка на то, что надо сначала пожить для себя, взять от жизни максимум, а уж потом тянуть семейную лямку и обременять себя детьми. «Современные татарстанцы позже, чем их родители, бабушки и дедушки, вступают в брак и, соответственно, позднее рожают детей», – подтвердила это на онлайн-конференции в «Татар-информе» начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина, рассказав о попытках переломить этот тренд, воздействуя на общественное сознание.

Ирина Волынец: «Для многих молодых людей семья перестала быть ценностью и видится, скорее, источником дополнительных трудностей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Изменить вектор демографической политики

Таким образом, в долгосрочной перспективе стоит задача не просто увеличить население страны, а изменить вектор демографической политики, направив его на пропаганду семейных ценностей, многодетности, формирование авторитета женщины-матери, охрану ее здоровья. «Для многих молодых людей семья перестала быть ценностью и видится скорее источником дополнительных трудностей. Нужна профессионально подготовленная программа по приведению их сознания в норму», – высказывается по этому поводу детский омбудсмен РТ, многодетная мама Ирина Волынец.

Отметим, что предложения по улучшению демографической ситуации в России звучат в очень широком диапазоне. Высказываются и радикальные, начиная от вызывающих улыбку («Не хотят рожать – отключим газ!») до введения налога на бездетность, запрета женщинам, пока не родят, учиться в вузах и вообще быть членом трудового коллектива. Да, стремление женщины к профессиональной самореализации, карьерному росту ее желанию иметь в своей семье больше детей сегодня не способствует. Однако это ее законное гражданское право, и надо не противопоставлять этому праву семью и детей, а создавать условия, чтобы одно другому не мешало. В этом и состоит искусство госуправления, чтобы суметь предоставить женщине комфортную возможность и успешно трудиться, и детей воспитывать.

Может быть, надо повысить в этом процессе роль пап, предоставив им ряд финансовых преференций. Поставить на государственную основу институт нянь. Поощрять рождаемость бесплатной долговременной арендой жилья. Исключить очереди в дошкольные учреждения. Создать широкую сеть бесплатных детских кружков, секций, студий. Внедрить в практику кассы семейной взаимопомощи. Смелее стимулировать работодателей, которые неформально заботятся о работающих мамах, многодетных семьях.

В наступающем году в Казани откроется уникальный перинатальный центр – строительство уже завершается Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Технология ЭКО действует

На глазах пример нашей соседки – молодой женщины, одинокой мамы, которая с помощью репродуктивной технологии ЭКО произвела на свет очаровательную малышку. Через какие трудности ей пришлось при этом пройти – разговор отдельный. Достаточно сказать, что на это у нее ушло шесть лет. Главное, что такая технология действует, в какой-то мере решая демографическую проблему. В прошлом году за счет средств Фонда ОМС в Татарстане было проведено 1650 процедур экстракорпорального оплодотворения. В очереди же на ЭКО в республике сегодня стоят более двух тысяч женщин. Операция дорогостоящая, за каждую государство платит 141 тысячу рублей. А всего в нынешнем году на эти цели было выделено 275 млн рублей.

Для нашей соседки ЭКО было практически бесплатным, но все равно, как она подсчитала, на разные расходы, связанные с операциями, за эти годы у нее ушло около миллиона рублей. И, как она призналась, если бы не помощь коллег, руководства (а трудится она на крупном оборонном предприятии), рождение ребенка вряд ли бы состоялось. Так что без коллектива, без общества и в этом деле – никуда.

И в заключение – не совсем плохая, вернее, совсем неплохая новость. Доложили о ней вездесущие старушки на скамейке у подъезда. Говорят, в роддоме, что на нашей улице, между прочим, самом крупном в Казани, к концу года случился необычайный наплыв рожениц. «Все койки мамашами заняты. Не иначе какая-то сильная магнитная буря на них повлияла, – сделали «логичный» вывод бабушки. – А что сейчас не жить-то? Это не прежнее время, когда в поле рожали и дите домой в подоле приносили».

Не согласиться с ними нельзя. Условия для мам и их малышей в нашей республике действительно достойные. А будут еще лучше. В наступающем году в столице Татарстана рядом с нашим роддомом откроется уникальный перинатальный центр, строительство которого уже завершается. Так что, надо надеяться, будущие мамы и папы все это оценят.

А новость бабушки сообщили действительно позитивную. Побольше бы нам таких «сильных магнитных бурь» и таких хороших новостей.