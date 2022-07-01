«Куда Родина направит, там буду служить»: как батальон «Алга» готовится к отправке

В начале июля из Татарстана на учебный полигон отправится первый батальон «Алга». В его ряды уже вступили сотни добровольцев, прошедшие тщательные проверки. При этом, в республике продолжается набор во второй именной батальон – «Тимер». Куда нужно обратиться, чтобы вступить в ряды контрактников – подробности в «Татар-информе».

Рустам Сафиуллин: «Благодаря медийной кампании к нам прибывают большое число желающих попасть на контрактную службу. Все хотят попасть именно в наши национальные батальоны "Алга" и "Тимер"» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Более 500 человек уже набрали именные батальоны Татарстана

Первый батальон «Алга» из Татарстана отправится на учебный полигон в ближайшее время. В числе новобранцев – более 500 человек. Это все те, кто прошел тщательные проверки в военном комиссариате и пункте отбора на контрактную службу. На защиту Родины отбирали лучших из лучших, рассказал офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в Казани капитан Рустам Сафиуллин.

Тем временем формирование второго батальона «Тимер» продолжается. С каждым днем желающих вступить в ряды военнослужащих становится все больше. Если раньше в пункт отбора обращались в среднем по 15 человек в день, то сегодня уже по полсотни кандидатов, признался Рустам Сафиуллин.

«Благодаря медийной кампании к нам прибывают большое число желающих попасть на контрактную службу. Идет кратное увеличение, все они хотят попасть именно в наши национальные батальоны "Алга" и "Тимер"», – добавил Сафиуллин.

Все, кто хочет встать на защиту Родины, сначала должны обратиться в военный комиссариат по месту жительства и написать заявление. Затем ребята получают направление на медицинское обследование. Сафиуллин добавил, что проходить медосмотр добровольцам придется дважды. Сначала это делается для военного комиссариата, затем специалистов проходят для пункта отбора.

Первый батальон «Алга» из Татарстана отправится на учебный полигон в ближайшее время Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас в пункте отбора все кандидаты сдают все документы, проходят тестирование и собеседование. Каждого кандидата мы тщательно проверяем на наличие судимости, отрицательных характеристик. Только после этого мы делаем вывод о том, годен ли этот кандидат для прохождения службы по контракту или нет», – рассказал Рустам Сафиуллин.

Отправка батальона «Алга» на учебный батальон ориентировочно состоится 8 июля. На полигоне в течение месяца новобранцы будут проходить боевое слаживание, вспоминать и нарабатывать свои навыки в стрелковом деле, а также изучать новую технику. Только после этого их отправят в зону боевых действий.

К слову, сегодня в России отмечают День ветерана боевых действий. Пользуясь случаем, Рустам Сафиуллин обратился ко всем ветеранам и поздравил их с праздником.

37-летнему Владимиру еще только предстоит пройти все тщательные проверки, но в своем успехе он уверен уже сейчас Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Куда Родина направит, там и будут служить»

37-летнему Владимиру еще только предстоит пройти все тщательные проверки, но в своем успехе он уверен уже сейчас. За плечами у него долгие годы службы во внутренних войсках России в звании сержанта.

«В первую очередь хочется помочь нашим ребятам на фронте. Искоренить всю нечисть и фашизм, с которыми боролись наши деды. Встать на защиту наших женщин, стариков и мирных жителей. В горячих точках я никогда не бывал, но к этому полностью готов. Куда Родина меня направит, там и буду служить», – объяснил свое желание попасть на службу Владимир.

Страха нет, говорит Владимир. О своем решении отправиться на службу своим родным доброволец сообщил сразу. Поначалу переживали, но мужчина настоял на своем. Момента отправки батальона Владимир ждет с нетерпением, ведь в этот день, 8 июля, у него будет день рождения. Ему исполнится 38 лет.

21-летний Адель решил пойти на службу по контракту сразу после армии Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Любимая меня ждала меня из армии. Надеюсь, дождется еще раз»

21-летний Адель решил пойти на службу по контракту сразу после армии. Молодой человек не так давно вернулся со службы из Оренбурга. Узнав о проведении спецоперации на Украине и наборе в именной батальон, твердо решил – иду служить! Семья молодого человека поддержала.

«Мне нравится военная служба. В Оренбурге я служил в разведке. Там мне предлагали остаться, дали грамоту за успешное прохождение службы. Мои друзья уже были на Украине, сказали, что там нет ничего страшного. Нужно слушаться командира», – рассказал Адель.

Молодой человек добавил, что ничего не боится – дома его ждет его девушка.

«Любимая ждала меня из армии. Надеюсь, дождется еще раз», – сказал молодой человек.