Куда пропал Знарок? Вспоминаем худшего тренера «Ак Барса» в годовщину его отставки

3 декабря Олег Знарок покинул расположение «Ак Барса». Последней игрой стала победа над «Локомотивом» – 3:2

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Единственный тренер в истории «Ак Барса», покинувший клуб по ходу сезона

Чтобы в полной мере понять, насколько «Ак Барс» был провален при Олеге Знарке, достаточно упомянуть один статистический факт. Никогда прежде в стартовых 25 матчах сезона казанцы не проигрывали 14 раз. 44% – такой показатель побед был у «Ак Барса» за два месяца работы под руководством Знарка.

Обладая самым мастеровитым составом в КХЛ, за который выступали Александр Радулов, Вадим Шипачев, Кирилл Семенов, Дмитрий Кагарлицкий и другие, «Ак Барс» умудрялся играть в унылый и непрезентабельный хоккей. Два первых месяца осени стали для казанского клуба настоящим кошмаром. Команда пласталась в таблице на 7-8 месте, а в один из дней оказалась даже вне зоны плей-офф, временно опустившись на 9-ю строчку.

В отношении тренеров руководство «Ак Барса» всегда было достаточно либеральным. Какими бы плохими не были результаты в регулярке, специалистам давали возможность доработать сезон до конца. Итоговой оценкой работы тренеров были исключительно результаты в плей-офф.

Но в ситуации со Знарком все было настолько печально, что с тренером пришлось прощаться уже в первых числах декабря. На тот момент «Ак Барс» продолжал пребывать на границе борьбы за плей-офф и не имел перспектив на улучшение результатов. Руководство «барсов» неоднократно давало шансы тренеру поправить положение в таблице. Но к началу зимы все было безуспешно.

3 декабря Олег Знарок ушел из «Ак Барса» по собственному желанию, став первым главным тренером в истории команды, покинувшим свой пост по ходу сезона.

В «Ак Барсе» у Олега Знарка откровенно поломалось все Фото: ak-bars.ru

Борьба кланов и постоянные конфликты внутри коллектива

Во время знаменитого «черного октября» «Ак Барс» добыл всего 2 победы в 12 матчах и попутно являлся самой обсуждаемой командой КХЛ в прессе. Но парадокс в том, что поводом для повышенного внимания СМИ стали вовсе не результаты клуба, а внутренние конфликты между хоккеистами.

Драка Александра Бурмистрова и Александра Радулова на тренировке, деление хоккеистов на кланы («шипачевские», «радуловские», «местные»), которые не общались между собой – лишь малая часть того, что обширно обсуждалось в прессе к середине осени.

Команды Знарка в КХЛ в разное время славились своим закрытым режимом. Игроки сдержанно общались с журналистами, медийная составляющая клуба отодвигалась на задний план. Из раздевалки ничего не утекало. «Ак Барс» же из подобной тенденции выбился. Любые недовольства и конфликты стабильно упоминались в СМИ и становились поводами для переживаний болельщиков.

А ссориться игрокам, впрочем, было из-за чего. Кому-то из хоккеистов Знарок на льду прощал все и не журил в раздевалке за ошибки. Другим, напротив, мог сильно напихать порой за одну неточную передачу. Двойственность поведения главного тренера постоянно вносила смуту в микроклимат коллектива.

Сложная психологическая обстановка внутри раздевалки переросла и в претензии от игроков. Так, во время ноябрьской выездной серии против «Авангарда» и «Сибири» нападающий Александр Бурмистров не побоялся открыто заявить Знарку о проблемах в клубе. Олег Валерьевич нахальства не стерпел и сразу же отправил форварда домой. Перебранка игрока с главным тренером дошла до руководства, и уже через месяц воспитанника «Ак Барса» в клубе не стало.

Символично, что до работы в Казани Знарок отличался умением ладить с любым хоккеистом. Он всегда защищал своих подопечных перед журналистами, умел держать раздевалку. В «Ак Барсе» у тренера откровенно поломалось все.

Знарок мог сказать журналисту, что тот ничего не понимает в хоккее, или оборвать на половине вопроса Фото: ak-bars.ru

«Жующий и не уважающий традиции тренер»

Апофеозом публичной скандальности Знарка в «Ак Барсе» стали его послематчевые пресс-конференции. То, что Олег Валерьевич, мягко скажем, не любит прессу – все и так знали прекрасно. Но в период работы в Казани неприязнь к СМИ достигла апогея.

На пресс-конференциях Знарок мог запросто сказать журналисту, что тот ничего не понимает в хоккее, и оборвать на половине вопроса, отказавшись отвечать. Также специалист мог дерзко обратиться в адрес любого другого хоккейного представителя – к примеру, функционера.

После домашнего поражения от «Салавата Юлаева» (2:3) Олег Знарок по-хамски ответил гендиректору уфимцев Ринату Баширову, который «подколол» тренера, напомнив принижение им «Зеленого дерби».

Генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов вас поддел, написав, что это была обычная игра, цитируя вас в Уфе. Есть что ответить?

Да мне вообще п… (смеется). Кто такой Ринат Баширов? – сказал тренер

Работая в «Ак Барсе», Знарок позволял говорить себе слишком много, зачастую обесценивая традиции и регалии клуба. Неадекватное поведение тренера и его слова достали даже мэра Казани Ильсура Метшина.

«Жующий и не уважающий традиции тренер, который сказал: «Что такое дерби? Это обыкновенная игра». Как ты можешь так говорить, когда история дружественного спортивного противостояния длится почти 50 лет?

Мне ветераны хоккея рассказывали, что всю команду перед матчем звал к себе завотделом обкома партии, чтобы сказать, как важно обыграть братскую команду «Салават Юлаев». Уважай эти традиции, каким бы ты великим ни был», – высказывался о Знарке Метшин.

Знарок горит желанием работать, но за минувший год предложений он так и не получил Фото: ak-bars.ru

Как дела у Олега Знарка сейчас?

По информации коллег из «Спорт-Экспресса», прямо сейчас бывший главный тренер «Ак Барса» проживает в Латвии и отдыхает от хоккея.

Сам 60-летний специалист горит желанием работать в КХЛ, но за прошедший год предложений он так и не получил. Учитывая два эмоционально непростых этапа карьеры тренера в «Ак Барсе» и «Спартаке», топ-клубы на кандидатуру Знарка вряд ли согласятся.

С другой стороны, трофеи и всевозможные награды Олега Валерьевича говорят сами за себя. Как ни крути, Знарок по-прежнему является одним из самых титулованных и выдающихся тренеров в истории КХЛ.