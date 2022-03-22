Куда поехать на заработки: Опубликован топ дорогих вакансий с зарплатой до 800 тыс.

Топ-10 самых привлекательных вахтовых предложений для производственного персонала возглавила вакансия начальника участка буровзрывных работ с доходом 800 тыс., а топ-10 для представителей непроизводственных специальностей – должность няни-педагога с доходом 360 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

«Работу вахтой чаще всего предлагают машинистам, водителям, сварщикам, фрезеровщикам, токарям, слесарям. В целом большая часть вахтовых вакансий относится к категориям специалистов по добыче сырья и производственного персонала. Однако представителям других специальностей тоже можно найти варианты – вахтовые предложения есть для поваров, охранников, нянь, программистов, врачей и даже для продавцов», - сказано в сообщении.

Рейтинг самых «дорогих» вахтовых вакансий в сфере добычи сырья и производства возглавил начальник участка буровзрывных работ с вахтой в Норильске. Специалисту предлагают зарплату до 800 тыс. рублей, а также комфортные условия проживания, трехразовое бесплатное питание и оплату проезда. На втором месте – редкая вакансия капитана плавучего хранилища газа, которая предлагает зарплату от 650 тыс. рублей. Место постоянной дислокации находится в бухте Ура Губа (70 км к северу от Мурманска).

Среди вакансий, не связанных с добычей сырья и производством, самую высокую на сегодня заработную плату предлагают няне-педагогу для восьмилетнего мальчика в Москве - до 360 тыс. рублей. На втором месте расположилась вакансия врача психиатра-нарколога с вахтой в Москве и заработной платой от 250 до 400 тыс. рублей.