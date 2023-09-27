«Куда поедет турист через десять лет?»: в Казани обсудят главные тренды мирового туризма

С 1 по 3 октября в столице Татарстана пройдет VII международный туристский форум «Ориентиры будущего», где ведущие эксперты обсудят современные тренды мирового туризма. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Мы проводим форум „Ориентиры будущего" раз в два года. Там мы обсуждаем темы, которые будут определять развитие туризма в ближайшем будущем. Мы не говорим о текущих проблемах и не подводим итоги, а стараемся заниматься визионерством и выясняем, какие тренды нас будут ожидать в ближайшем будущем», — пояснил собеседник агентства.

Среди тем будет присутствовать эффективная коммуникация регионов с туристами в ближайшие годы, развитие активных видов туризма, информационная разгрузка путешественников, автотуризм. Там также постараются составить портрет туриста через десять лет, когда нынешние подростки уже будут самостоятельно выбирать для себя направления отдыха, добавил Иванов.

«Сейчас они подростки и путешествуют вместе с родителями или в детские лагеря. Но явно в них зреют сильные желания, куда бы им хотелось отправиться. Сейчас для них информационно открыт весь мир. Наша задача — предугадать, это станет одной из тем форума», — заключил он.

Ранее на совещании по вопросам внутреннего туризма Президент РФ Владимир Путин отметил особую важность развития этого направления в субъектах Федерации. «<…> мы видим повышенный спрос в области внутреннего туризма, и это дает хороший стимул к развитию как самой туриндустрии, так и смежных отраслей и в этой связи целых регионов», — сказал он тогда.