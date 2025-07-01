«Куда мы денем столько картофеля?»: в завод картошки фри в Чистополе вложили 2 млрд руб.

Чистопольский район — один из топовых в Татарстане по развитию промышленности, на территории находится более 200 исторических памятников. Какие объекты культурного наследия выкупят за 1 рубль — рассказал глава района Талие Минуллиной на «Муниципальном часе». Подробнее - в репортаже «Татар-информа».





Дмитрий Иванов предложил инвесторам вложиться в объекты культурного наследия по льготной цене за 1 рубль

Фото: предоставлено АИР РТ

Почему инвесторы выкупают в Чистополе исторические здания под реставрацию?

Чистопольский район можно охарактеризовать как связующее звено между Западом и Востоком Татарстана. Расположенный в центре республики на левом берегу Камы, он обладает значительным туристическим потенциалом.

В прошлом году район посетили 100 тыс. туристов, но, по словам главы района Дмитрия Иванова, в основном приезжают на один день из-за нехватки гостиниц. Об этом он рассказал сегодня на «Муниципальном часе». В этом году у Чистополя особый туристический сезон — возобновилось круизное судоходство после двухлетнего перерыва.

Чистополь — это историческое поселение федерального значения, на территории которого 204 исторических памятника, среди которых шесть федерального значения, 55 — республиканского и 143 — местного.

Иванов предложил инвесторам вложиться в объекты культурного наследия по льготной цене за 1 рубль. Эта практика уже дает результаты — 11 объектов обрели новых владельцев, 17 находятся на торгах, в том числе четыре передаются в безвозмездное пользование. Глава рассказал, что кто-то выкупает эти объекты под офисы, другие — под магазины. На ул. К. Маркса в историческом здании откроется гостиница.

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отметила, что не каждый инвестор готов приобретать объект культурного наследия, поскольку этот статус влечет за собой ряд ограничений. Тем не менее спрос есть, и достаточно большой. Это подтвердил глава Чистопольского района — эти объекты находятся в историческом центре города, что делает их привлекательными для ведения бизнеса.

Индекс промпроизводства Чистопольского района больше 150%, удастся ли побить этот показатель?

«Чистопольский район бьет все рекорды по промышленности. В прошлом году индекс промышленного производства этого района из всей череды наших муниципалитетов оказался на втором месте — больше 150% индекс промышленного производства. Это подтверждение того, что в этом районе высочайшая эффективность затраченных средств и производительность труда. При том, что там нет ни нефти, ни газа. Это, конечно, дорогого стоит, чтобы таких показателей добиться при отсутствии добычи полезных ископаемых», — похвалила Талия Минуллина.

Повторять рекорды 2024-го Иванов не обещал, но, тем не менее, ожидают индекс промышленного производства на уровне 106% по итогам этого года. Драйвером промышленности глава назвал индустриальный парк «Чистополь», площадь которого 292 га.

Холдинг «Чистополье» засадил 1000 га картофелем под соломку фри

Мощный рост индексу промпроизводства в этом году может дать завод по производству картофеля фри «Чисто фри». Первую очередь хотят запустить в этом году после сбора урожая, рассказал гендиректор управляющей компании АО ХК «Чистополье» Наиль Залаков. Общие инвестиции в предприятие оцениваются в 3 млрд, а 2 млрд рублей уже вложены. При выходе на полную мощность ожидается выручка в 2,4 млрд рублей.

«Мы посадили порядка 2 тыс. га картофеля, из них порядка 1 тыс. га — "фришные" сорта. Ждем новый урожай и начнем запускать. В случае успешной реализации первой очереди зеркально будем запускать вторую», — рассказал Залаков.

Наиль Залаков: «Мы посадили порядка 2 тыс. га картофеля, из них порядка 1 тыс. га — "фришные" сорта» Фото: предоставлено АИР РТ

Предприятие рассчитано на переработку 36 тыс. тонн картофеля в год. Мощность составляет 3 тонны готовой продукции в сутки. Вторую линию планируют запустить в 2028 году. Как пояснил Залаков журналистам, при выходе на полную мощность предприятие займет 10% российского рынка.

«Куда мы денем столько картофеля?» — поинтересовалась Талия Минуллина.

Инвестор рассказал, что заводы конкурентов находятся в Подмосковье, поэтому «Чисто фри» пойдет в Башкирию, Пермь и дальше, очевидно, на запад России. Потенциальными рынками сбыта Залаков назвал гостинично-ресторанный бизнес, рестораны быстрого питания «большой тройки» и ретейлеров.

«С учетом потенциала вашего предприятия у нас есть все шансы на успех», — резюмировала Талия Минуллина.

«Вы бы лучше прислали укроп на это совещание»

Не одними крупными предприятиями живет экономика Чистопольского района. Например, на «Муниципальном часе» выступил директор небольшой компании по выращиванию зелени «Технология успеха» Рустем Нуруллин. Она является резидентом индустриального парка «Чистополь».

«Ну как небольшое предприятие — там больше 40 человек работает! Там 4,5 тыс. кв. метров теплицы — разве это мало? Немало!» — отметила Талия Минуллина.

Вложения в тепличный комбинат составили 50 млн рублей. В теплицах выращивают все виды салатов, укроп, петрушку. Из необычного — розмарин.

«Это южное растение. Оно может летом и в огороде расти, но в тепличных условиях круглогодично не растет, а мы выращиваем», — с гордостью сказал предприниматель.

Нуруллин обещал прислать в мессенджере фотографию, как выглядит упаковка, чтобы Талия Минуллина и ее коллеги смогли приобрести его зелень в местных супермаркетах.

Талия Минуллина: «Средние и малые предприятия — все они формируют большой экономический каркас, на котором держится социальная инфраструктура в района» Фото: предоставлено АИР РТ

«Вы бы лучше укроп прислали на это совещание. Мы бы выложили у себя в соцсетях! Что ж вы так недоработали?» — пошутила глава АИРа.

Уже всерьез Минуллина похвалила предприятие — хоть и небольшое, но стабильное, с использованием зеленых технологий.

«Экономика района состоит из разных предприятий. Мы часто опираемся на градообразующие, на крупные предприятия. Но средние и малые — все они формируют большой экономический каркас, на котором держится социальная инфраструктура в района. И поддержка республики очень большая. Обсуждали с Дмитрием Алексеевичем, какой объем бюджетных инвестиций в основной капитал был вложен за последние годы. Это же беспрецедентные цифры, миллиарды!» — заключила Талия Минуллина.