Куда казанцам поехать на майский сплав и что взять с собой
Совсем скоро наступит май, а значит, на горизонте замаячили сплавы на радость всем любителям походов, палаток и песен под вечерний костер. Редакция «Татар-информа» решила выяснить, куда можно отправиться в мае на сплав недалеко от Казани и что обязательно нужно взять с собой.
Самый удобный способ сплавляться — катамаран. Его можно арендовать от 1800 рублей в сутки. Могут доставить сразу на место сплава, а по окончании маршрута встретить и забрать.
Заранее подумайте, на чем добираться до реки. Если идете на сплав группой, лучше всего арендовать небольшой автобус.
Где сплавляться недалеко от Казани
Сезон летних походов откроется 1 мая на реке Юшут фестивалем сплава. В основном для сплава выбирают соседние Марий Эл и Башкирию.
Не забывайте взять с собой пилу. На воде весной обычно лежит много бревен, и, чтобы проплыть дальше, иногда их приходится пилить.
Какие реки для сплава выбрать в Марий Эл
Реки Илеть и Юшут, 3-4 дня
Маршруты по этим рекам простые и живописные. Подойдут даже неподготовленным туристам. Протяженность — 30-40 км, стартовая точка — поселок Мочалище.
Река Большая Кокшага, 3-4 дня
Местами река имеет быстрое течение, так что если вы не профи, выбирайте более спокойные маршруты. По берегам растут хвойные деревья, поэтому комаров и мошек не так много. Обычно сплав начинают от автомоста через реку Большая Кокшага на трассе Вятка Р-176 и заканчивают у поселка Кокшайск.
Река Малый Кундыш, 3 дня
Река петляет по лиственному лесу, встречается много коряг. Неопытным туристам лучше выбрать другой маршрут. Начать путешествие можно от моста на старой грунтовой дороге Ронга — Морки, а закончить у реки Малая Кокшага.
Какие реки для сплава выбрать в Башкирии
Река Зилим, 5 дней
Река быстрая, окружена скалами. В процессе путешествия можно посмотреть на пещеры и карстовые гроты.
Чтобы начать сплав, надо ехать к селу Улу-Елга, а затем до поселка Бутаево, где будет удобно выйти на реку Зилим. Ширина реки у Бутаево небольшая, имейте это в виду. Если вы не идете по порогу Кысык, то финальная точка — деревня Толпарово, возле автомоста.
Порог Кысык разрешается проходить только опытным водникам со специальным снаряжением.
Река Юрюзань, 5 дней
На реке нет опасных перекатов и «расчесок», можете рассчитывать на спокойный сплав. Маршрут по Юрюзани считается самым красивым на Южном Урале. Лесные массивы сменяются скалами, утесами и пещерами.
Путешествие лучше начать от города Усть-Катав и закончить у села Малояз. Так вы увидите по пути гребни Хватка и Монахов и Салаватскую пещеру.
Река Большой Инзер, 5-6 дней
Начать можно у деревни Карталы на противоположном от нее берегу, конец маршрута — автомобильный мост в деревне Усмангали. По пути встретится галечный пляж, домик пастухов, красивые высокие скалы, баня — если повезет и она будет работать, можно помыться.
Река Белая, 3 дня
Множество пещер и красивые виды. Самый популярный маршрут: Старосубхангулово — Кутаново. По пути можно посетить пещеры «Сказка», «Пропащая яма» и «Капова».
Живописная скала Кабан-Таш, Антонова скала, заповедник Шульган-Таш — все эти места тоже встретятся по пути маршрута.
Река Ай, 3-4 дня
Большое количество достопримечательностей и легкость маршрута Межевой — Лаклы делает его популярным среди водников. А комплекс пещер Сикияз-Тамак, который можно посетить во время путешествия, является уникальным естественным образованием, единственным в своем виде.
Кроме того, по пути вы увидите притесы Майский, Парамоновские, Малые, грот Юношеский, Сухие водопады, фонтан Айский, скалу Разбойник, пещеру Палласа и многое другое.
Маршрут отлично подойдет и для семейного сплава, и для сплава компанией друзей.
Что взять с собой на сплав
Информация взята у заядлых любителей походов и сплавов. Так что список составлен на основе опыта многих вылазок на природу. Сохраняйте и пользуйтесь.
- Пенка
- Палатка
- Спальный мешок
- Туристическая сидушка
- Резиновые сапоги
- Повседневная обувь
- Смена белья
- Носки обычные
- Носки теплые
- Перчатки теплые
- Штаны — 2 штуки
- Футболки
- Свитер / флисовая кофта
- Куртка демисезонная
- Дождевик
- Кепка/панама
- Теплая шапка
- Принадлежности для мытья
- Туалетная бумага
- Кружка
- Ложка
- Миска
- Личные медикаменты
- Комплект чистой одежды, который нужно сложить в отдельный пакет, чтобы переодеться по возвращении
- Фонарик
- Солнцезащитные очки
- Резиновые тапочки
- Перчатки строительные
- Мусорные мешки
- Бинт
- Пластырь
- Перекись водорода
- Выкручиватель для клещей
- Йод
- Маленькие ножницы
- Несколько ножей
- Доски разделочные
- Казан
- Котел
- Топор
- Пила
- Бечевка, чтобы привязать лодку (катамаран)
- Веревка-шнур (чтобы привязать вещи)
- Спички
- Поварешка
- Тент
Из еды можно взять:
- тушенку;
- сгущенку;
- крупы — гречку, овсянку, рис;
- макароны;
- сало;
- картофель;
- кофе, чай;
- соль, специи;
- воду — несколько баллонов по 5 л.
ВНИМАНИЕ: за 10 дней начала сплава предупредите о своих планах МЧС!
Хороших вам туристических майских выходных!
Анастасия Поморова