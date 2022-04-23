Куда казанцам поехать на майский сплав и что взять с собой

Совсем скоро наступит май, а значит, на горизонте замаячили сплавы на радость всем любителям походов, палаток и песен под вечерний костер. Редакция «Татар-информа» решила выяснить, куда можно отправиться в мае на сплав недалеко от Казани и что обязательно нужно взять с собой.

Самый удобный способ сплавляться — катамаран. Его можно арендовать от 1800 рублей в сутки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самый удобный способ сплавляться — катамаран. Его можно арендовать от 1800 рублей в сутки. Могут доставить сразу на место сплава, а по окончании маршрута встретить и забрать.

Заранее подумайте, на чем добираться до реки. Если идете на сплав группой, лучше всего арендовать небольшой автобус.

Где сплавляться недалеко от Казани

Сезон летних походов откроется 1 мая на реке Юшут фестивалем сплава. В основном для сплава выбирают соседние Марий Эл и Башкирию.

Не забывайте взять с собой пилу. На воде весной обычно лежит много бревен, и, чтобы проплыть дальше, иногда их приходится пилить.

В основном для сплава выбирают соседние Марий Эл и Башкирию Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какие реки для сплава выбрать в Марий Эл

Реки Илеть и Юшут, 3-4 дня

Маршруты по этим рекам простые и живописные. Подойдут даже неподготовленным туристам. Протяженность — 30-40 км, стартовая точка — поселок Мочалище.

Река Большая Кокшага, 3-4 дня

Местами река имеет быстрое течение, так что если вы не профи, выбирайте более спокойные маршруты. По берегам растут хвойные деревья, поэтому комаров и мошек не так много. Обычно сплав начинают от автомоста через реку Большая Кокшага на трассе Вятка Р-176 и заканчивают у поселка Кокшайск.

Река Малый Кундыш, 3 дня

Река петляет по лиственному лесу, встречается много коряг. Неопытным туристам лучше выбрать другой маршрут. Начать путешествие можно от моста на старой грунтовой дороге Ронга — Морки, а закончить у реки Малая Кокшага.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какие реки для сплава выбрать в Башкирии

Река Зилим, 5 дней

Река быстрая, окружена скалами. В процессе путешествия можно посмотреть на пещеры и карстовые гроты.

Чтобы начать сплав, надо ехать к селу Улу-Елга, а затем до поселка Бутаево, где будет удобно выйти на реку Зилим. Ширина реки у Бутаево небольшая, имейте это в виду. Если вы не идете по порогу Кысык, то финальная точка — деревня Толпарово, возле автомоста.

Порог Кысык разрешается проходить только опытным водникам со специальным снаряжением.

Река Юрюзань, 5 дней

На реке нет опасных перекатов и «расчесок», можете рассчитывать на спокойный сплав. Маршрут по Юрюзани считается самым красивым на Южном Урале. Лесные массивы сменяются скалами, утесами и пещерами.

Путешествие лучше начать от города Усть-Катав и закончить у села Малояз. Так вы увидите по пути гребни Хватка и Монахов и Салаватскую пещеру.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Река Большой Инзер, 5-6 дней

Начать можно у деревни Карталы на противоположном от нее берегу, конец маршрута — автомобильный мост в деревне Усмангали. По пути встретится галечный пляж, домик пастухов, красивые высокие скалы, баня — если повезет и она будет работать, можно помыться.

Река Белая, 3 дня

Множество пещер и красивые виды. Самый популярный маршрут: Старосубхангулово — Кутаново. По пути можно посетить пещеры «Сказка», «Пропащая яма» и «Капова».

Живописная скала Кабан-Таш, Антонова скала, заповедник Шульган-Таш — все эти места тоже встретятся по пути маршрута.

Река Ай, 3-4 дня

Большое количество достопримечательностей и легкость маршрута Межевой — Лаклы делает его популярным среди водников. А комплекс пещер Сикияз-Тамак, который можно посетить во время путешествия, является уникальным естественным образованием, единственным в своем виде.

Кроме того, по пути вы увидите притесы Майский, Парамоновские, Малые, грот Юношеский, Сухие водопады, фонтан Айский, скалу Разбойник, пещеру Палласа и многое другое.

Маршрут отлично подойдет и для семейного сплава, и для сплава компанией друзей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что взять с собой на сплав

Информация взята у заядлых любителей походов и сплавов. Так что список составлен на основе опыта многих вылазок на природу. Сохраняйте и пользуйтесь.

Пенка Палатка Спальный мешок Туристическая сидушка Резиновые сапоги Повседневная обувь Смена белья Носки обычные Носки теплые Перчатки теплые Штаны — 2 штуки Футболки Свитер / флисовая кофта Куртка демисезонная Дождевик Кепка/панама Теплая шапка Принадлежности для мытья Туалетная бумага Кружка Ложка Миска Личные медикаменты Комплект чистой одежды, который нужно сложить в отдельный пакет, чтобы переодеться по возвращении Фонарик Солнцезащитные очки Резиновые тапочки Перчатки строительные Мусорные мешки Бинт Пластырь Перекись водорода Выкручиватель для клещей Йод Маленькие ножницы Несколько ножей Доски разделочные Казан Котел Топор Пила Бечевка, чтобы привязать лодку (катамаран) Веревка-шнур (чтобы привязать вещи) Спички Поварешка Тент

Из еды можно взять:

тушенку;

сгущенку;

крупы — гречку, овсянку, рис;

макароны;

сало;

картофель;

кофе, чай;

соль, специи;

воду — несколько баллонов по 5 л.

ВНИМАНИЕ: за 10 дней начала сплава предупредите о своих планах МЧС!

Хороших вам туристических майских выходных!

Анастасия Поморова