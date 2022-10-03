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Ру Тат
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Происшествия
3 октября 2022  15:14
Полина Шевчук

Куда деть домашних животных в случае мобилизации, рассказали на портале «Объясняем. рф»

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Многих жителей страны интересует вопрос, что делать с домашним питомцем, если хозяину пришла повестка из военкомата, а животное отдать некому.

На портале «Объясняем. рф» рассказали, что о четвероногом друге на время мобилизации позаботятся в специализированном приюте. 

В Татарстане оставить домашнего питомца можно будет в двух приютах: «Кот и пес» в селе Айша. Он расположен на улице Кооперативная, телефон для связи 8-962-554-77-55. Также животное можно будет оставить в приюте в поселке Столбище. Контакты организации: 8-909-835-02-34.

Полный список приютов по России можно посмотреть по ссылке.

Перед тем, как отвезти животное, необходимо связаться с приютом и узнать о количестве свободных мест.
 

#мобилизация #домашние животные
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