«Кучка идиотов»: Глава UFC вынес вердикт драке Нурмагомедова и Двалишвили

Фото: скриншот из видео

Глава UFC Дэйна Уайт назвал нелепой и глупой драку бывшего чемпиона PFL в легком весе Усмана Нурмагомедова с экс-обладателем пояса UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

По словам Двалишвили, Нурмагомедов и его друзья напали на него и знакомого в холле отеля в Абу-Даби, где грузинский боец давал интервью для промоушена RAF.

Двалишвили опубликовал видео с окровавленным лицом. Борец Илия Топурия сообщил, что Нурмагомедов был задержан после драки.

«Это абсолютно нелепо и глупо, и они все сейчас в тюрьме. ОАЭ — не то место, где стоит страдать фигней. Какова была моя реакция? “Что за кучка идиотов”», — заявил Уайт на пресс-конференции UFC 334.

В январе 2025 года Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением на UFC 311 и защитил титул.

В октябре 2026 года на UFC 333 в Абу-Даби он уступил в титульном бою Петру Яну — второе поражение при одной победе.