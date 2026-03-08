news_header_top
Кучеров оформил четыре передачи и вошёл в историю НХЛ вслед за Гретцки

фото: championat.com

В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров отдал четыре голевые передачи. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Как отмечает пресс-служба лиги, Кучеров повторил редчайшее достижение: это уже третий выездной матч в сезоне, в котором он набирает четыре ассиста. За всю историю НХЛ лишь один игрок имел больше таких игр за один регулярный чемпионат — легендарный Уэйн Гретцки, которому в сезоне-1985/1986 покорились четыре подобных матча.

Кроме того, российский нападающий стал всего третьим хоккеистом в текущей регулярке, достигшим отметки в 100 очков, вслед за Макдэвидом и Маккинноном. На счету Кучерова 32 заброшенные шайбы и 68 результативных передач.

#НХЛ #канада #рекорды
