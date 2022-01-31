Кучаев о переходе в «Рубин»: «Тогда ЦСКА не отпустил — сейчас договорились»

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев рассказал о деталях своего перехода в казанский клуб.

«Затяжной получился процесс. Клубы долго вели переговоры. Я побыстрее принял решение. «Рубин» меня еще осенью хотел? Такие разговоры ещё года полтора назад велись. Тогда ЦСКА не отпустил — сейчас договорились», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Также он рассказал, с кем из новых одноклубников встречался до перехода в «Рубин»: «С Саней Ломовицким мы были знакомы по сборным — так получилось, что его и встретил первого в аэропорту. Потом заметил Онугху, но так как мы не были ещё знакомы — не стал завязывать разговор. Леон Мусаев был в сборной вместе с нами. Зуева знал — вот, наверное, и все», - сказал Кучаев.

Казанский «Рубин» проводит вторые тренировочные сборы в турецком Белеке. Команда Леонида Слуцкого ушла на зимний перерыв в чемпионате России на десятом месте в таблице. Казанцы проиграли три последних матча перед зимней паузой в РПЛ.