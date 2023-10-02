Кубок Татарстана по трофи-рейдам «Распутье» отменили из-за замеченных в лесу медведей

Из-за опасности нападения медведей в Татарстане отменили соревнование на кубок по трофи-рейдам (гонка на внедорожниках по бездорожью) «Распутье». Об этом со ссылкой на организаторов сообщает «РБК».

По словам председателя Клуба внедорожного движения Павла Лылова, при прокладывании маршрута для соревнования организаторы обнаружили большое количество медвежьих следов, а также несколько лежанок данных зверей.

«Мы никогда такого не видели, в том числе в марийских лесах. Когда мы начали узнавать, то выяснилось, что именно в этом лесу медведей очень много: от больших до самых маленьких. И та трасса, которая проходит по лесу, как раз пролегает по их берлогам. Потребовалось время, чтобы собрать охотников, егерей, администрацию и посчитать животных по головам по фотоловушкам», — сказал Лылов.