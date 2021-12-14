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Ру Тат
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Спорт
14 декабря 2021  14:03
Арсений Каримов

Кубок Светланы Ромашиной в Казани пройдет без зрителей

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В Казани с 16 по 19 декабря пройдут международные соревнования по синхронному плаванию «Кубок Светланы Ромашиной». Из-за продолжающейся пандемии коронавируса турнир пройдет без зрителей, но с него будет организована трансляция. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала президент Федерации синхронного плавания РТ Александра Бабичева.

«Для сохранения здоровья наших спортсменов принято решение проводить соревнования без зрителей. Формат согласован с Роспотребнадзором РТ. Будет организована интернет-трансляция», — пояснила спортивный функционер.

Кубок Светланы Ромашиной пройдет в Казани с 16 по 19 декабря. В нем примут участие представители России, Сербии, Турции, Узбекистана, Чехии и самопровозглашенной Донецкой народной республики.

#светлана ромашина #синхронное плавание
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