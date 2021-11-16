Кубок РТ по акробатическому рок-н-роллу собрал 150 спортсменов из регионов России

Пресс-служба Минспорта РТ

В спортивном комплексе «Тулпар» в Казани состоялся Кубок Республики Татарстан по акробатическому рок-н-роллу. Участниками соревнований стали 150 представителей различных клубов России.

Татарстан представляли СТК «Аметист», «Формейшн», «Стимул», Fun Double Dance, «Татнефть-Элметем», Ассоциация «Спортивный клуб Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма». Конкурентами нашим спортсменам стали представители Томска, Северска, Республики Башкортостан и Удмуртии, рассказали в пресс-службе Министерства спорта РТ.

«Отдельно отметим, что данный старт стал важным этапом подготовки к чемпионату России, который пройдет в начале декабря в Москве, где выступят сильнейшие спортсмены, прошедшие отборы в своих регионах, а затем в федеральных округах. Республику Татарстан на чемпионате России представят 40 спортсменов», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в прошлом году в Казани проходил кубок РФ по акробатическому рок-н-роллу, собравший представителей 73 клубов из 19 регионов страны, в том числе 84 спорсменов из пяти казанских клубов. На нем казанские студенты заняли 3-е место.