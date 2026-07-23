Кубок России по пляжному регби пройдет в Казани

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25 и 26 июля в Казани на поле Центра подготовки высшего спортивного мастерства «Динамо» пройдут матчи Кубка России по пляжному регби. Участвуют 17 команд – 12 мужских и 5 женских – из разных регионов, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов: «Пляжное регби – динамичный, зрелищный вид спорта. Кубок подарит яркие эмоции и станет стимулом для тысяч людей заниматься физкультурой».

Мужские команды: «Химик» (Дзержинск), «Таганий Рог» (Таганрог), сборные Самарской области, Дагестана, Пермского края, «Балтийский Шторм» (Калининград), «Красный Город» (Йошкар-Ола), «Динамо-Ижевск», «Энергия» (Казань), сборная Чувашии, «Энергия-Дубль» (Казань), «Третий Тайм» (Казань).

Женские команды: «Ростов-ДГТУ» (Ростов-на-Дону), сборные Дагестана и Татарстана, «Энергия» (Казань), «Сокол» (Краснодар).