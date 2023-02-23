Кубок России по кроссу на снегоходах соберет в Альметьевске сильнейших гонщиков

25 февраля в Альметьевске на трассе экстрим-парка пройдут соревнования Кубка России по кроссу на снегоходах. Торжественное открытие запланировано на 10.00. Событие в прямом эфире анонсировал глава Алмьетьевского района Тимур Нагуманов.

В соревнованиях примут участие сильнейшие гонщики из спортивно-технических клубов разных регионов России. Победителей определят в нескольких возрастных группах и классовых категориях. Зрителей ждут конкурсы и розыгрыш призов.

«Я приглашаю всех стать зрителями этого интересного события. Кросс на снегоходах завораживает. Я сам каждый гою приезжаю, смотрю, привожу своих детей по возможности. Когда снегоходы по-настоящему летают по трассе, перепрыгивают через огромные препятствия и еще при этом соревнуются между собой, это дарит море впечатлений. Рекомендую всем», — отметил мэр города.