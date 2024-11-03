Кубок Раиса РТ по прыжкам в воду собрал спортсменов из России, Узбекистана и Эквадора

В Казани стартовал международный турнир по прыжкам в воду «Кубок Раиса Республики Татарстан», собравший сильнейших спортсменов со всей России, из Узбекистана и Эквадора. Соревнования продлятся до 7 ноября.

Турнир проводится с 2018 года по правилам World Aquatics при поддержке Министерства спорта РТ, а также Российской федерации водных видов спорта. В числе его участников во взрослой категории — трехкратный чемпион Европы, участник двух Олимпийских игр Никита Шлейхер, серебряный призер Кубка мира Александр Белевцев, трехкратная чемпионка Европы Екатерина Беляева, бронзовый призер чемпионата Европы Илья Молчанов, чемпионка Европы Ульяна Клюева, чемпионы России Глеб Касьянов и Григорий Иванов. Также в соренованиях принимают участие юниоры возрастной категории 14-16 лет, победители и призеры Первенства России 12-13 лет.

Соревнования проводятся среди мужчин и женщин в индивидуальных прыжках с метрового трамплина, трамплина высотой 3 метра и с вышки 10 метров; в синхронных прыжках и смешанных синхронных прыжках — с трехметрового трамплина и вышки 10 метров. Всего будет разыграно 26 комплектов медалей.

С приветствием к спортсменам и зрителям обратился министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Эти соревнования очень важны для нас в условиях отсутствия международных стартов. Это традиционный турнир, мы его всегда проводим в конце года. Да и в целом для нас очень важны водные виды спорта, в том числе прыжки в воду — это одна из точек роста. У нас одна из лучших, для меня точно лучшая, школ по прыжкам в воду в стране. Хотя мы не так давно начали вплотную заниматься этим видом спорта, потому что не было соответствующей инфраструктуры», — сказал он.

По его словам, качество специализированной инфраструктуры в городе значительно выросло. Большой импульс развитию этого вида спорта придало появление Дворца водных видов спорта, который был построен к Универсиаде.

«Стали расти показатели прыгунов в воду, пошла динамика. Так что проведение такого турнира позволяет конкурировать, увидеть, где мы находимся. Важно, что „Кубок Раиса РТ“ проводится не только среди профессиональных спортсменов, есть и юниорские старты. Несмотря на непростое время, здесь у нас собрались лучшие прыгуны страны из 16 регионов. Представители Эквадора и Узбекистана тоже с нами, что важно и приятно», — добавил министр.

Он выразил благодарность Федерации водных видов спорта России и отметил высокий уровень соревнований. Об этом, а также успешности и прогрессивности региональной федерации, в частности, говорит растущий интерес со стороны спортсменов из других регионов.

Также немаловажным для развития этого вида спорта стало проведение Игр БРИКС.

«Мы сделали много внутренних инсталляций, докупили ряд технологичного оборудования, в том числе и для прыжков воду. Сделали очень удобную фишку для спортсменов — выходя из воды они сразу видят запись своего прыжка, раньше это показывали тренеры. Спасибо Федерации водных видов спорта России, мы совместно проводим эти соревнования, они предоставляют призовой фонд», — заключил Леонов.

Президент федерации прыжков в воду РТ Ефим Климов подчеркнул значимость проходящих соревнований.

«В последнее время мы наблюдаем большой интерес к этому виду спорта, у нас лучшая в России инфраструктура. Поэтому много заявок поступает из других регионов, спортсмены хотят тренироваться у нас, кто-то даже переезжает сюда. Рассматриваем разные варианты», — сказал он.

Отдельно президент федерации рассказал о международных планах.

«Планы у нас грандиозные: хотим не сбавлять обороты по международной повестке. В наше непростое время у нас есть дружественные страны, с которыми мы работаем в рамках БРИКС в том числе. Думаю, в будущем эти страны нам помогут, мы будем их активно приглашать», — заключил Климов.

Основной целью проведения «Кубка Раиса Республики Татарстан» является популяризация, развитие и привлечение детей к занятиям прыжками в воду. Вход для зрителей свободный.