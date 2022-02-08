Кубок мира по регби-7 среди студенческих команд пройдет в Казани в августе

В августе этого года в Казани пройдет Кубок мира по регби-7 среди студенческих команд. В них поучаствуют по восемь мужских и женских команд, соревнования пройдут на стадионе «Тулпар». Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Мы продолжаем сотрудничество с FISU (международная федерация студенческого спорта). В этом году мы договорились, что в Казани пройдет Кубок мира по регби-7 среди студенческих команд. Это новый тип турниров для FISU», — отметил спикер.

Он подчеркнул, что в Казани создана одна из лучших инфраструктур в России для занятия регби. Кубок мира пройдет с 12 по 14 августа на стадионе «Тулпар».