Кубок мира по корэш, детские забавы и танцы до утра: что ждет гостей Сабантуя в Москве

В Москве 6 июля пройдет общегородской Сабантуй. Он традиционно станет самым массовым в России

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Три в одном: детские игры, дневная программа и танцы до рассвета

Главной фишкой этого года праздника плуга в Москве станет проведение трех Сабантуев в один день. Дневная программа продлится с 11:00 до 20:00 в Музее-заповеднике «Коломенское», здесь же пройдет Детский Сабантуй для самых юных посетителей с обширной программой мастер-классов и игр. Впервые пройдет «Ночной Сабантуй» для молодежи, который пройдет в клубе Base.

«Московский Сабантуй самый лучший, большой и многочисленный! В этом году все будет так же неповторимо, как обычно. Сабантуй – это место, где всегда начинается что-то новое, и изюминкой нашего праздника будет три Сабантуя в одном!» – рассказал «Татар-информу» руководитель оргкомитета, глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.

В Музее-заповеднике «Коломенское» пройдет Детский Сабантуй для самых юных посетителей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В этом году праздник в Москве пройдет уже в 36-й раз. Организацией занимаются совместно Татарстан и Башкортостан.

«Московский Сабантуй сегодня – это не просто традиционное народное гулянье, а настоящий праздник межнационального общения, единства, дружбы и взаимопонимания народов. Прекрасная традиция отмечать его в Москве укрепляется год от года. Сабантуй за годы проведения стал одним из самых ярких и любимых национальных фестивалей, проводимых в столице, где всегда царит атмосфера объединяющего семейного праздника. Московский Сабантуй можно назвать одним из символов многолетней дружбы и добрососедства двух братских регионов – Башкортостана и Татарстана», – рассказали «Татар-информу» представители оргкомитета из Башкортостана.

Организацией занимаются совместно Татарстан и Башкортостан Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На Сабантуй в Москве съезжаются гости из самых разных регионов страны и близлежащих стран. В прошлом году мероприятие посетило более 250 тыс. человек, и в этот раз организаторы также не сомневаются в том, что праздник будет очень востребован.

«Мы никогда не ставим себе задачи привлечь на наш Сабантуй как можно больше людей. Это происходит само собой. Мы прекрасно понимаем, что людей в этом году будет намного больше», – считает Фарисов.

На Сабантуй в Москве съезжаются гости из самых разных регионов страны и близлежащих стран Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кубок корэша, конный спорт и татарские деревни в Москве

Главной площадкой будет Коломенское. Перед торжеством в парке возведут аутентичные башкирские и татарские деревни. Это деревянные избы и уютные юрты. Интерьер внутри полностью воссоздает реальное жилище из прошлого двух народов. Материалы для изготовления декораций специально привезут из регионов, чтобы гости могли в полной мере прочувствовать национальный колорит.

Кроме того, по всей территории Коломенского будут расположены шатры с народными играми, проведут конкурсы и большую ярмарку национальных промыслов и традиционной кухни. Образовательное пространство от Духовного управления мусульман Москвы в этом году будет посвящено семейным ценностям. Все желающие могут принять участие в квесте «Поделись добром» и зарегистрироваться на международный конкурс для любителей книгочтения IQRA.

Посетители смогут попробовать национальные блюда на площадках Кухни народов мира Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Посетители смогут попробовать национальные блюда на площадках Кухни народов мира, пройти по аллее национальных шатров «Улица добрых соседей» и принять участие в различных розыгрышах, лекциях и мастер-классах для детей и взрослых. Здесь важно напомнить, что 2024 год указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом семьи, поэтому в программе праздника предусмотрены мероприятия для гостей всех возрастов.

Традиционно пройдут и конные соревнования. Спортсмены-любители смогут стать лучшими в джигитовке, выездке и конкуре. Победителям вручат призы на главной сцене.

На любом Сабантуе никак нельзя обойтись без национальной борьбы на поясах – корэш. В этом году в Москве на площадке Музея-заповедника «Коломенское» гости не просто смогут приобщиться к этому зрелищному виду спорта. Они увидят первый в истории столичного Сабантуя Кубок мира по борьбе на поясах. В Татарстане она называется «корэш». Определить победителя предстоит профессиональным борцам из 15 стран.

На любом Сабантуе никак нельзя обойтись без национальной борьбы на поясах – корэш Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кого можно будет увидеть на Сабантуе?

На главной сцене в Коломенском с утра и до позднего вечера будут выступать национальные коллективы и звезды эстрады, представляющие разные народы России. Среди них мультиинструменталист Загир Зайнетдинов, народные артистки Татарстана Наиля Фатехова и Резеда Шарафиева, заслуженные артисты РТ Гульдания Хайруллина, Ильнур Гумеров и Ляйсан Мингазова, театр танца «Булгары» и ансамбль татарского танца «Ильдан».

От Башкортостана перед зрителями свои хиты исполнят народные артисты Артур Туктагулов, Лилия Биктимирова и Фадис Ганиев, заслуженные артисты республики Рустем Шагбалов и Искандар Газизов, а также оркестр «Бишбармак» и этнопроект «Хазина» .

Участие в празднике примут герои и участники СВО, а также представители Правительства РФ, администрации Москвы, Подмосковья. Татарстан уже много лет представляют общественные и политические деятели из Набережных Челнов, а Башкортостан – Кармаскалинский и Зианчуринский муниципальные районы.

Традиционно пройдут конные соревнования Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы не анонсируем, но ожидаем присутствия на празднике московских властей, высокопоставленных чиновников из Московской области, Башкортостана, Татарстана, федеральных министров. Также ожидается присутствие заместителя премьер-министра правительства. Традиционно всегда присутствуют представители Администрации Президента РФ», – подтвердил «Татар-информу» Фарисов.

«Мы против того, что 90% контента в стране – зарубежная музыка»

Отличительной особенностью в этот раз будет полный отказ от зарубежной музыки по просьбе участников спецоперации.

Участие в празднике примут герои и участники СВО Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Мы выполняем просьбу бойцов СВО, чтобы на нашем мероприятии не звучала музыка недружественных государств. Так и будет. На празднике будет все только наше национальное: русское, башкирское, татарское. Мы покажем пример не Москве, а всему миру. Пример того, как можно обходиться без англосакской музыки, которую пропагандирует «Евровидение». Пусть оставят это себе, а нам нужно возвращаться к своим корням и начинать с того, что нас окружает. С музыки. Мы против того, что 90% контента в нашей стране – зарубежная музыка», – объяснил Фарисов «Татар-информу».

Глава оргкомитета мероприятия подчеркнул, что любой желающий сможет написать письмо бойцам СВО на фронт в специальной палатке и поучаствовать в плетении маскировочных сетей.

Сабантуй в клубе начнется в 23.00 и продлится до рассвета. В прямом смысле этого слова. Организаторы обещают, что ночная танцплощадка будет работать до пяти утра. Фарисов обратил внимание на то, что Сабантуй в Москве всегда проводится в безалкогольном формате и прививает людям здоровый образ жизни.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»