Ильсур Метшин о турнире по кикбоксингу в Казани: «Первый блин не комом!»

В Казани завершился первый межрегиональный турнир Кубка мэра по кикбоксингу среди юношей и юниоров. Трое победителей - спортсмены из Татарстана. О визите мэра Казани, как прошел заключительный день соревнований - в репортаже «ТИ-Спорта».





Сайт: Пресс-служба мэрии Казани

«Эти соревнования – еще одно яркое событие в копилку наших спортивных достижений»

Закрытие первого в истории Казани турнира по кикбоксингу на Кубок мэра посетил глава Казани Ильсур Метшин. Со сцены ринга он поприветствовал гостей, участников и оценил уровень организации соревнований.

«Я искренне верю, что в нашем городе спорт и здоровый образ жизни станут нормой для каждого нашего жителя. Эти соревнования – еще одно яркое событие в копилку наших спортивных достижений. Первый блин не комом», – отметил Метшин.

Турнир Кубка мэра для победителей - проходной билет в сборную города для участия в первенстве РТ 2025 года. Напомним, в соревнованиях принимали участие юноши и юниоры в двух дисциплинах, фулл-контакте и К1.

В финале трое победителей — представители из Татарстана. В дисциплине К1 обладателем серебра стал Амир Сахибгараев в весе до 54 кг. В дисциплине фулл-контакт первое место заняли Анаар Джафаров (до 60 кг) и Рамазан Харисов (до 42 кг).

Первый межрегиональный турнир по кикбоксингу, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходил в Казани в Центре бокса и настольного тенниса.

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из более чем 10 регионов России, таких как Республика Татарстан, Марий Эл и Удмуртия, Москва, а также Кировской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Воронежской областей.

Фото: Екатерина Маркс / «Татар-информ»

Владимир Минеев: «Такие внутренние турниры, как сегодняшний, рождают молодых звезд и перспективных спортсменов»

Уровень дебютных соревнований по кикбоксингу в Казани был заявлен серьезно. В качестве почетных гостей были приглашены именитые и заслуженные спортсмены.

Главной звездой турнира стал кикбоксер, чемпион Мира и Европы, титулованный боец смешанных единоборств Владимир Минеев. Фото и автограф сессия длилась почти полтора часа, до начала и после завершения торжественной части. Вереница желающих выстраивалась в ряд и не хотела расходиться даже на улице у казанского Центра бокса и настольного тенниса. Минеев не отказал никому.

В общении с журналистами 35-летний спортсмен вспомнил свой дебют на профессиональном ринге, который случился в 18-летнем возрасте в Казани в «Татнефть Арене», а также ответил на вопросы журналистов. Представители прессы поинтересовались, не собирается ли Минеев повесить перчатки на гвоздь, ведь свой последний бой он провел аж в 2023 году.

«Я и сам себе не могу пока ответить на этот вопрос. Для того, чтобы выйти к своей оптимальной физической форме, мне нужно потратить много времени. Возможно в следующем году, но не в этом точно», - ответил 35-летний спортсмен.

Также Минеев прокомментировал новость о предстоящем выступлении сборной страны на международных соревнованиях по кикбоксингу. Отметим, в будущем году национальная команда России выступит на Кубке Мира в Бедлоруссии, где примут участие сильнейшие представители из России, Южной и Северной Америки, Европы, Азии, Африки и другие.

«Усилиями федерации кикбоксинга России наша сборная возвращается на международную арену. Это большая победа. А такие внутренние турниры, как сегодняшний, рождают молодых звезд и перспективных спортсменов, которые в дальнейшем и будут представлять нас на зарубежных стартах» - сказал Минеев.

Владимир Минеев является бойцом смешанных единоборств и мастером спорта. В разное время он носил титулы чемпиона таких организаций как WKA, WAKO-Pro, WKN и WBKF. Кроме того, он является победителем Кубка России по тайскому боксу и обладателем серебряной медали ЧР.

Также он имеет звание чемпиона AMC FNG в среднем весе. На его счету 18 боев: 16 побед (из них 16 — нокаутом, 3 -сдачей и 2 единогласным решением судей), 1 ничья и 1 поражение.

Фото: Фото: Екатерина Маркс / «Татар-информ»

Бату Хасиков: «Татарстан - одна из самых спортивных республик России международного уровня»

Поддержать единомышленников из федерации кикбоксинга Казани приехал чемпион среди кикбоксеров и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Он отметил высокую организацию соревнований и поделился мнением относительно уровня спорта в Татарстане.

«Во-первых, Татарстан одна из самых спортивных республик России международного уровня. Во-вторых, приятно, что в вашей республике и в Казани кикбоксингу всегда уделяли особое внимание. Данный турнир Кубок мэра - это новый виток в развитии боевых искусств», - сказал глава Калмыкии.

Хасиков также подчеркнул, что участие российских спортсменов на предстоящих международных соревнованиях на Кубке Мира – важнейший шаг в развитии кикбоксинга и всего российского спорта.

«Мы не только удерживаем, мы постоянно совершенствуем свой уровень. Благодаря отстранению от международных турниров мы стали больше проводить внутренних соревнований, таких как ШОС, БРИКС. Сборная России лидер, у нас сильная конкуренция внутри страны.

Мы понимаем, что на международном турнире в Белоруссии у нас будет много конкурентов, но я гарантирую, что мы привезем много золота. Наверняка будет и серебро и бронза, но эта поездка станет урожайной на медали. Татарстан алга! Россия вперед!» - заключил на патриотичной ноте общение с журналистами Хасиков.

Соревнования по кикбоксингу проходили в течение трех дней с 22 по 24 августа 2025 г. в Казани в Центра бокса и настольного тенниса. В рамках турнира и популяризации данного вида спорта была организована зона, для желающих записаться в секции кикбоксинга.