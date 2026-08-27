Кубок мэра Москвы стартует матчем «Ак Барса» с минским «Динамо»

Фото: ak-bars.ru

В московском дворце спорта «Мегаспорт» стартует 19-й Кубок мэра Москвы по хоккею. Турнир продлится до 30 августа. Впервые в истории борьбу за трофей поведут восемь команд.

Для казанского «Ак Барса» этот Кубок мэра Москвы станет дебютным — команда впервые принимает участие в этом турнире.

В группе А сыграют московские ЦСКА и «Спартак», минское «Динамо» и казанский «Ак Барс». В группе B — московское «Динамо», нижегородское «Торпедо», екатеринбургский «Автомобилист» и китайский «Шанхай Дрэгонс».

Календарь турнира построен по гибкой системе. Сегодня в 15:00 «Ак Барс» начнет турнир матчем с минским «Динамо». В 19:30 на лед выйдут ЦСКА и «Спартак».

Далее соперники будут определяться по результатам предыдущих игр. 28 августа победитель матча «Ак Барс» – «Динамо» (Минск) сыграет с победителем пары ЦСКА – «Спартак». Проигравшие встретятся 29 августа.

30 августа в заключительный день турнира пройдут стыковые матчи за итоговое распределение мест, а победители групп разыграют трофей в финале.