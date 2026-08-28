В Казани прошел «Кубок Мэра» по кикбоксингу с участием 400 спортсменов

Фото: Филиала Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан

На площадке казанского «Центра бокса и настольного тенниса» под эгидой Международной профессиональной бойцовской лиги TATFIGHT и Российской бойцовской лиги «ПРО КИК» прошли финальные поединки «Кубка Мэра Казани», профессиональные бои по кикбоксингу «ТАТФАЙТ – ПРО КИК» и лиги GPRO.

В числе почётных гостей на мероприятии присутствовали: Мэр города Казани, председатель Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления, президент Международной ассоциации «Объединённые города и местные власти Евразии» Ильсур Метшин; председатель Комитета физической культуры и спорта города Казани Линар Гарипов; основатель Международной профессиональной бойцовской лиги ТАТФАЙТ, руководитель Исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ, председатель Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков; старший тренер сборной команды России по кикбоксингу, полномочный представитель Федерации кикбоксинга России в ПФО Расул Далгатов; председатель отделения Федерации кикбоксинга России в РТ, член комитета Федерации кикбоксинга России по развитию студенческого спорта Ильнур Гарипов; начальник физической подготовки 26‑го отдельного отряда специального назначения Росгвардии, обладатель «Крапового берета», участник боевых действий Альберт Шаяхметов.

«Благодарим мэра Казани Ильсура Метшина за внимание, которое он уделяет развитию боевых искусств в Татарстане. На турнире мы определили участника предстоящего Международного турнира „ТАТФАЙТ‑12 ПРО КИК“, который состоится уже в октябре этого года в Казани. Это спортсмен из Барнаула Михаил Якушев, представляющий школу кикбоксинга „СТИК“, – мастер спорта России и чемпион России по версии „ПРО КИК“. Он одержал уверенную победу над представителем клуба „Garnizon“ Аделем Хановым», – отметил Александр Даренков.

Своим выступлением на турнире порадовал татарстанский спортсмен, мастер спорта России Илья Соколов: он досрочно победил обладателя Кубка Китая по кикбоксингу Чжана Минъяна и получил пояс чемпиона стран БРИКС в полутяжёлом весе.

А вот среди тяжеловесов чемпионский пояс уезжает в Беларусь: по итогам пяти раундов упорного противостояния профессиональный боец и мастер спорта России Руслан Хаитов из Набережных Челнов проиграл многократному чемпиону Беларуси Секу Бангура раздельным решением судей.

В любительских боях турнира приняли участие более 400 спортсменов из 22 регионов России в возрастных категориях от 13 до 40 лет.

«Зрелищно прошла и любительская часть соревнований. Победителями в гала‑финалах стали: в весовой категории 81 кг среди мужчин в дисциплине „фулл‑контакт“ первое место занял представитель сборной команды Республики Татарстан Искандер Каражанов; в категории 75 кг среди мужчин в дисциплине К‑1 победил Эмиль Мамедов из Москвы; в весе 60 кг среди юниоров в дисциплине „фулл‑контакт“ победу одержал Азер Ибрагимов из Ульяновской области», – рассказал Ильнур Гарипов.

Гала-финалы Кубка Мэра Казани и вечер профессиональных боев по кикбоксингу посетили участники СВО и ветераны боевых действий, известные спортсмены и тренеры, а также многочисленные любители и ценители единоборств.

Турнир прошел при поддержке Федерации кикбоксинга России, Мэрии Казани, Отделения Федерации кикбоксинга России в Республике Татарстан и Федерации кикбоксинга города Казани.