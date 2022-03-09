Кубок мэра Казани по лыжным гонкам соберет около 500 спортсменов

Третий Кубок мэра Казани по лыжным гонкам Top Sprint пройдет 20 марта на стадионе «Локомотив» в Юдино. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 350 мужчин и 150 женщин. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела по проведению спортивных соревнований Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Дмитрий Кочкин.

«Будет трасса длиной 1,6 километра. Могут участвовать как опытные спортсмены, так и любители старше 17 лет. Мероприятие бесплатное, призовой фонд составит 210 тыс. рублей», – отметил спикер.

Гонка на 1,6 километра пройдет в свободном стиле. Победители и призеры соревнований получат кубки, медали, грамоты и денежные призы.

На дистанцию уже готовы выйти около 60 участников, подать заявку и присоединиться к гонке можно на сайте. Вход на мероприятие бесплатный.