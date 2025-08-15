Кубок мэра Казани по кикбоксингу объединит более 100 юных спортсменов из восьми регионов

Кубок мэра Казани по кикбоксингу пройдет с 22 по 24 августа в Центре бокса и настольного тенниса. На него уже заявились более 100 молодых спортсменов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту Исполкома города Линар Гарипов.

«Кубок мэра Казани по кикбоксингу будет проходить по трем возрастным категориям: с 13 до 14 лет, с 15 до 16 лет и 17-18 лет по двум дисциплинам: полный контакт и К-1. Уже заявились более 100 участников из восьми регионов страны, регистрация еще продолжается», – отметил он.

Также будут проведены четыре профессиональных боя с участием кикбоксеров из Татарстана.

«Взвешивание спортсменов пройдет 22 августа, на следующий день – предварительные поединки и полуфиналы, а 24 августа – финалы. Туда попадут пять пар бойцов, в также пройдут три профессиональных поединка лиги GPro. Общий призовой фонд составит 320 тыс. рублей», – добавил тренер, преподаватель по кикбоксингу К-1, смешанным единоборствам ММА, грепплингу Рустем Зинатуллин.

Вход на все мероприятия Кубка мэра Казани по кикбоксингу будет свободным.